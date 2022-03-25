Чому неправильно називати кадирівців чеченцями? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Чому неправильно називати кадирівців - чеченцями?

В ЗМІ в описах бойових дій зараз часто згадуються чеченці як складова збройних сил окупантів, і в результаті негативна конотація застосовується до цілої нації. Що є неправильним, оскільки чеченці в Україні воюють як раз на нашому боці. А на боці Росії участь у війні беруть кадирівці.

Якщо говорити в нашій термінології, то Кадиров для чеченців - це іуда, який зрадив свій народ і фактично продав його в рабство Російській Імперії.

Чеченці - це Джохар Дудаєв, це ічкерійці, це люди, які виграли дві війни у Росії, це люди, які захищали Грозний і нанесли фантастичної сили удар по тодішній російській армії. Це відважні сміливі воїни, які хотіли мати власну республіку. Але чрез зраду Кадирова, через колаборантство самого огидного штибу їм не вдалося цього досягти на тому етапі.

Частина них виїхала в еміграцію, частина з них воювали і продовжують воювати на боці України проти москалів, а частина сидить у себе вдома під владою Кадирова.

Тому кадирівців не можна називати чеченцями, вони не мають на це ніякого морального права. Так само, як ми не називали сепаратистів Донбасу українцями, а називали їх сепарами. Російська пропаганда казала, що це українці, які воюють там за щось. А для нас вони перестали бути українцями з того моменту, як взяли до рук зброю я почали воювати проти власного народу.

Кадирівці не мають права носити цю горду назву сміливої нації, яка боролася за свою незалежність, за свою державу під керівництвом Джохара Дудаєва.

Дхожар Дудаєв - лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Загинув у 1996 році від вибуху російської ракети

Крім того, Кадиров ганбить ім’я свого батька, який воював з росіянами. Його батько відома людина, це був славний воїн, який казав, що першого росіянина він вбив ще у 16 років.

Так само кадирівці не мають жодного права називатися мусульманами.

Всі фундаментальні світові релігії дуже миролюбні. Коран, як і Біблія, є прокламацією миролюбивих тенденцій і духовного розвитку. Все, що відбувалося далі з мусульманством, як і з християнством, як і з іншими релігіями, це трактування, видозмінення і доповнення цього віровчення

Якщо ми говоримо про джихад - термін, який часто використовується для пояснення того, чому мусульмани воюють, - це виключно війна за віру. Це не війна проти когось, а війна на захист своїх цінностей.

Пріоритет в Корані надається джихаду душі. Це слова пророка Магомеда, хай Аллах його благословить і вітає. Він сказав, що ми від великого джихаду переходимо до малого. Тобто від боротьби з собою, зі своїми недоліками (він це назвав великим джихадом) переходимо до збройної боротьби на аравійських теренах з якимись там племенами. Тобто, збройна боротьба є другорядним елементом захисту мусульманської віри, і це дуже важливий момент.

Далі - послати мусульман на війну з точки зору віровчення може лише імам. Духовна особа, яка, посилаючись на тексти Корану або сур Корану, аргументує, чому потрібно воювати.

Путін у жодному разі не є імамом. Він з точку зору мусульманства - Кафір. Він невірний. Я би навіть сказав, що він шайтан - злочинець.

У війні в Україні Путін застосовує кадирівців виключно для психологічного впливу. Тому що москалі дуже вправно трансформували страх перед чеченцями-воїнами (згадаємо фантастичний рейд Шаміля Басаєва на Москву) в страх перед чеченцями взагалі. Для них чеченець це така страшна людина, від якої можна чекати що завгодно, тому бійтеся-бійтеся.

Це психологічна операція, і її ефект потрібно мінімізувати. Так, кадирівці - злочинці, але це такі ж злочинці, як і москалі, різниці між ними немає. По-перше, вони так само вмирають. По-друге, в кількісному співвідношенні при таких боях вони не є вагомим елементом. Ще якби це були пілоти або танкісти. Але ж ні. Оце з калашматом бігати і кричать “ахмат сила” - це межа тактичних можливостей кадирівців.

Їх засилають сюли в якості карателів. Їхнє завдання наводити жах на мирне населення, і це частина психологічного терору. В цьому сенсі всі розуміють, що ніяких полонених кадирівців бути не може. І вони є поза законом, як і вагнерівці. Не підпадають під Женевську конвенцію, оскільки не є військовослужбовцями.

Отже, підсумуємо. Є чеченці - ті, які воювали за свободу Ічкерії й перемогли в двух війнах проти Росії.

Фото: Макс Требухов На Майдані розгортають прапор Ічкерії

Є чеченці, які воюють на нашому боці. Воюють сміливо, хоробро, і спасибі їм за це. Їм, звичайно, прикро чути, коли всіх чеченців називають бандитами і зрадниками. Це якби нас, українців, всіх рівняли до сепарів і називали нехорошими словами. Тому рекомендація для українців: поставити себе на місце чеченців, які воюють за нас.

І є кадирівці, які не мають права називатися чеченцями, тому що вони зрадники свого народу і повстали проти людей честі і совісті. Вони не мають права називаються мусульманами, тому що вони спотворюють іслам в найгіршому варіанті і слухають накази людини - Путіна - яка за жодними приписами ісламу не може бути тією людиною, яка посилає їх на війну.