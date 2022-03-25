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Росіяни обстріляли депо "Укрзалізниці" на сході країни

Постраждалих нема. 

Росіяни обстріляли депо "Укрзалізниці" на сході країни
Фото: залізні зміни Telegram

Російські війська обстріляли ще одне депо "Укрзалізниці". Постраждалих нема, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови правління УЗ Олександра Камишіна.

"Російські війська продовжують прицільний обстріл залізничної інфраструктури. Ще одне депо на сході країни", – заявив він.

Камишін додав, що всі пошкоджені обʼєкти будуть відновлювати після війни.

Учора евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. Ніхто не постраждав, у трьох вагонах вибило вікна. 

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