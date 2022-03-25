Росіяни обстріляли депо "Укрзалізниці" на сході країни

Російські війська обстріляли ще одне депо "Укрзалізниці". Постраждалих нема, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови правління УЗ Олександра Камишіна.
"Російські війська продовжують прицільний обстріл залізничної інфраструктури. Ще одне депо на сході країни", – заявив він.
Камишін додав, що всі пошкоджені обʼєкти будуть відновлювати після війни.
Учора евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. Ніхто не постраждав, у трьох вагонах вибило вікна.