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На Луганщині внаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 об'єктів

У МВС заявили, що через руйнування будинків під завалами перебувають люди. 

На Луганщині внаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 об'єктів
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

На Луганщині внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, с. Воєводівка пошкоджено більш ніж 30 об’єктів. "З них 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинки, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі та об’єкти інфраструктури". Про це на сторінці у Facebook повідомило МВС України. 

У відомстві повідомили, що через руйнування будинків під завалами опиняються люди. Рятувальники ДСНС Луганської області після отримання повідомлення негайно прибувають на місце подій та визволяють людей з-під завалів.

"Щодня рятувальники ліквідовують десятки пожеж, але, попри таке навантаження, ще й разом з органами влади, волонтерами та представниками поліції розвозять людям воду і гуманітарну допомогу до сховищ", - зазначено в дописі. 

Рятувальники, представники влади, поліція - всі намагаються допомогти мирному населенню та вивезти людей в безпечні місця. Так, з Кремінної провели евакуацію людей. Автобус, за кермом якого був співробітник ДСНС Луганщини, доправив громадян до евакуаційного потяга.

У МВС повідомляють, що рятувальники ДСНС Луганщини продовжують розбирати завали та роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Але ворог не припиняє вогонь і безжально гатить по мирному населенню і по пожежно-рятувальних підрозділах, які прямують на допомогу людям.

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