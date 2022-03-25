На Луганщині внаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 об'єктів

На Луганщині внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, с. Воєводівка пошкоджено більш ніж 30 об’єктів. "З них 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинки, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі та об’єкти інфраструктури". Про це на сторінці у Facebook повідомило МВС України.
У відомстві повідомили, що через руйнування будинків під завалами опиняються люди. Рятувальники ДСНС Луганської області після отримання повідомлення негайно прибувають на місце подій та визволяють людей з-під завалів.
"Щодня рятувальники ліквідовують десятки пожеж, але, попри таке навантаження, ще й разом з органами влади, волонтерами та представниками поліції розвозять людям воду і гуманітарну допомогу до сховищ", - зазначено в дописі.
Рятувальники, представники влади, поліція - всі намагаються допомогти мирному населенню та вивезти людей в безпечні місця. Так, з Кремінної провели евакуацію людей. Автобус, за кермом якого був співробітник ДСНС Луганщини, доправив громадян до евакуаційного потяга.
У МВС повідомляють, що рятувальники ДСНС Луганщини продовжують розбирати завали та роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Але ворог не припиняє вогонь і безжально гатить по мирному населенню і по пожежно-рятувальних підрозділах, які прямують на допомогу людям.