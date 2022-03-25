На Луганщині внаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 об'єктів

У МВС заявили, що через руйнування будинків під завалами перебувають люди.

На Луганщині внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, с. Воєводівка пошкоджено більш ніж 30 об’єктів. "З них 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинки, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі та об’єкти інфраструктури". Про це на сторінці у Facebook повідомило МВС України.

У відомстві повідомили, що через руйнування будинків під завалами опиняються люди. Рятувальники ДСНС Луганської області після отримання повідомлення негайно прибувають на місце подій та визволяють людей з-під завалів.

"Щодня рятувальники ліквідовують десятки пожеж, але, попри таке навантаження, ще й разом з органами влади, волонтерами та представниками поліції розвозять людям воду і гуманітарну допомогу до сховищ", - зазначено в дописі.

Рятувальники, представники влади, поліція - всі намагаються допомогти мирному населенню та вивезти людей в безпечні місця. Так, з Кремінної провели евакуацію людей. Автобус, за кермом якого був співробітник ДСНС Луганщини, доправив громадян до евакуаційного потяга.

У МВС повідомляють, що рятувальники ДСНС Луганщини продовжують розбирати завали та роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Але ворог не припиняє вогонь і безжально гатить по мирному населенню і по пожежно-рятувальних підрозділах, які прямують на допомогу людям.