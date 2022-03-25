Графік евакуаційних поїздів на 25 березня

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" оприлюднив графік евакуаційних поїздів з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська, що вирушать у дорогу 25 березня.
Київ, вокзал "Дарниця"
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
"Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32", — зазначили у пресслужбі УЗ.
При цьому 25 березня з вокзалів українських міст також вирушать міжнародні евакуаційні рейси:
Польща
00:40 — 7603 Львів — Пшемисль;
08:30 — 715/716 Київ-Пас. — Пшемисль*;
07:10 — №35/36 Львів — Пшемисль;
10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин);
11:25 — 715/716 Київ-Пас. — Пшемисль*;
17:02 — 814/813 Львів — Хелм;
18:22 — №35/36 Одеса — Пшемисль;
19:13 — №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*.
Словаччина
11:35 — №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 13:49);
16:50 — №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13).
Угорщина
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь;
12:30 — №33 Мукачево — Будапешт*;
16:30 — №32521 Мукачево — Будапешт*.
Румунія
23:23 Одеса – Ізмаїл — Ісакча (Румунія).
Австрія
14:07 №749 Київ — Відень;
21:00 №749/750 Київ-Пас. — Відень.