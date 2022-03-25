Графік евакуаційних поїздів на 25 березня

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" оприлюднив графік евакуаційних поїздів з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська, що вирушать у дорогу 25 березня.

Київ, вокзал "Дарниця"

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

"Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32", — зазначили у пресслужбі УЗ.

При цьому 25 березня з вокзалів українських міст також вирушать міжнародні евакуаційні рейси:

Польща

00:40 — 7603 Львів — Пшемисль;

08:30 — 715/716 Київ-Пас. — Пшемисль*;

07:10 — №35/36 Львів — Пшемисль;

10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин);

11:25 — 715/716 Київ-Пас. — Пшемисль*;

17:02 — 814/813 Львів — Хелм;

18:22 — №35/36 Одеса — Пшемисль;

19:13 — №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*.

Словаччина

11:35 — №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 13:49);

16:50 — №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13).

Угорщина

Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь;

12:30 — №33 Мукачево — Будапешт*;

16:30 — №32521 Мукачево — Будапешт*.

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл — Ісакча (Румунія).

Австрія

14:07 №749 Київ — Відень;

21:00 №749/750 Київ-Пас. — Відень.