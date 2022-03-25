Генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя в обмін на звільнення дітей Маріуполя

Колишній керівник головного управління Національної поліції у Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть в найближчі дні, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", - йдеться в його повідомлені.

Зокрема він пропонує впустити його до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення.

"Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон. Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути.

Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників були затримані за моєї участі.Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку «Азов»,", - зазначає він.

"Це моя особиста ініціатива.Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - сказано в тексті.