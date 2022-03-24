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Киян просять зачинити вікна і не виходити на вулицю через задимлення

Фахівці радять робити вологе прибирання та збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Киян просять зачинити вікна і не виходити на вулицю через задимлення
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Київська міська держадміністрація просить жителів столиці закрити вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах. 

"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", - йдеться в повідомленні.

Фахівці у таких випадках радять робити вологе прибирання.Також у приміщенні корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

КМДА закликала мешканців міста зберігати спокій та користуватися офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві зранку спостерігалося задимлення, містян просили лишатися вдома. За кілька годин стан повітря нормалізувався.

21 березня у Чорнобильській зоні зафіксували п'ять пожеж, їх вдалося загасити.Учора, 23 березня, також повідомлялося, що в зоні відчудження горить ліс. МАГАТЕ попереджало про підвищену концентрацію цезіюу повітрі, однак, зазначалося, що воно не викликає серйозного занепокоєння з точки зору радіаційного фону.

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