Киян просять зачинити вікна і не виходити на вулицю через задимлення

Фахівці радять робити вологе прибирання та збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Київська міська держадміністрація просить жителів столиці закрити вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.

"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", - йдеться в повідомленні.

Фахівці у таких випадках радять робити вологе прибирання.Також у приміщенні корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

КМДА закликала мешканців міста зберігати спокій та користуватися офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві зранку спостерігалося задимлення, містян просили лишатися вдома. За кілька годин стан повітря нормалізувався.

21 березня у Чорнобильській зоні зафіксували п'ять пожеж, їх вдалося загасити.Учора, 23 березня, також повідомлялося, що в зоні відчудження горить ліс. МАГАТЕ попереджало про підвищену концентрацію цезіюу повітрі, однак, зазначалося, що воно не викликає серйозного занепокоєння з точки зору радіаційного фону.