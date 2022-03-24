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Україна евакуювала більше трьох тисяч людей з окупованих територій

З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні дісталися 2717 людей.

Україна евакуювала більше трьох тисяч людей з окупованих територій
Фото: скрин відео

Україна 24 березня евакуювала більше трьох тисяч людей з тимчасово окупованих територій. Всього запрацювали сім гуманітарних коридорів. Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

  • Таким чином з Маріуполя до Запоріжжя вдалося дістатися 2717 людям. 
  • З міста Пологи на Запоріжжі виїхало 117 людей, у тому числі 35 дітей з місцевого інтернату. 
  • З Великої Димерки, Бервиці та Богданівки на Київщині до Броварів дісталися 509 людей. 

Крім того, планується, що завтра виїде евакуаційна колона з Мелітополя. До міста Пологи вдалося доставити гуманітарну допомогу.

Однак досі у Бердянську, вже третю добу, російські військові не пропускають 50 автобусів для евакуації маріупольців. Також на блок-пості окупантів заблоковані вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз.

Нагадаємо, що за наказом президента Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.

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