Україна евакуювала більше трьох тисяч людей з окупованих територій

Україна 24 березня евакуювала більше трьох тисяч людей з тимчасово окупованих територій. Всього запрацювали сім гуманітарних коридорів. Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- Таким чином з Маріуполя до Запоріжжя вдалося дістатися 2717 людям.
- З міста Пологи на Запоріжжі виїхало 117 людей, у тому числі 35 дітей з місцевого інтернату.
- З Великої Димерки, Бервиці та Богданівки на Київщині до Броварів дісталися 509 людей.
Крім того, планується, що завтра виїде евакуаційна колона з Мелітополя. До міста Пологи вдалося доставити гуманітарну допомогу.
Однак досі у Бердянську, вже третю добу, російські військові не пропускають 50 автобусів для евакуації маріупольців. Також на блок-пості окупантів заблоковані вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз.
Нагадаємо, що за наказом президента Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.