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На Харківщині за наказом російських офіцерів колаборанти викрали двох дітей, - ДПС

Окупантам донесли, що батько-потерпілий має зброю, яку зібрану на місцях бойових дій.

На Харківщині за наказом російських офіцерів колаборанти викрали двох дітей, - ДПС
Фото: ЕРА/UPG

На Харківщині особи, які співпрацюють з окупаційними військами, викрали 2 дітей

Про це повідомили в Дежприкордонслужбі.

"Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука", - розповіли прикордонники.

Колаборанти почали шантажувати чоловіка, який зізнався - справді знайшов один автомат і готовий віддати його за дітей.

"Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися…", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, 22 березня російські війська відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку, а 21 березня в Запорізькій області потрапили під обстріл евакуаційні автобуси з дітьми.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що від початку повномасштабної війни РФ проти України окупанти вбили вже 128 українських дітей, поранено щонайменше 172.

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