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Російські окупанти вбили вже 128 українських дітей, щонайменше 172 – поранено

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Російські окупанти вбили вже 128 українських дітей, щонайменше 172 – поранено
Юна гімнастка з Маріуполя Катя Дяченко із тренеркою
Фото: t.me/mariupolrada

Від початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 128 дітей, понад 172 –  поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43,  Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

Такі дані станом на ранок 24 березня оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях", – сказано в повідомленні.

Про загибель юної спортсменки Каті Дяченко стало відомо ввечері 23 березня. У міській раді Маріуполя повідомили, снаряд російських окупантів потрапив прямо в будинок, де на той момент була дівчинка. Про загибель дитини повідомила тренер Анастасія Мещаненкова.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків. 

Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточними через неможливість огляду місць обстрілу там, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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