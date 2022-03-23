У Чорнобильській зоні горить ліс, МАГАТЕ повідомляє про підвищену концентрацію цезію

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії, що пожежники борються з лісовими пожежами поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Відповідну публікацію МАГАТЕ зробило в своєму твіттері.

"У Києві та на двох АЕС виявлено невелике підвищення концентрації цезію у повітрі, але воно не викликає серйозного занепокоєння з точки зору радіаційного фону", - сказано в повідомленні агентства.

У МАГАТЕ також додали, що співпрацюють із українськими представниками для отримання подальшої інформації щодо стану справ у зоні відчуження.

Firefighters were trying to extinguish wildfires near #Chornobyl Nuclear Power Plant, #Ukraine told the IAEA. Slight increases in caesium air concentrations detected in Kyiv and at two nuclear power plants, but they did not pose significant radiological concerns, it said. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022

Нагадаємо, 21 березня стало відомо про кілька (4-5) пожеж у лісах навколо ЧАЕС. Ті загоряння вдалося швидко локалізувати й погасити, перевищення радіаційного фону не було зафіксовано.

Чорнобильська АЕС та зона відчудження перебувають під контролем російських військових із перших днів вторгнення. Минулого тижня через пошкодження ліній електропередач було відсутнє енергопостачання до сховищ відпрацьованого палива, однак окупанти все ж дозволили українським ремонтним бригадам відновити ЛЕП.