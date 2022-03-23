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У Чорнобильській зоні горить ліс, МАГАТЕ повідомляє про підвищену концентрацію цезію

"Підвищення концентрації не викликає серйозного занепокоєння".

У Чорнобильській зоні горить ліс, МАГАТЕ повідомляє про підвищену концентрацію цезію
Фото: пресс-служба президента

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії, що пожежники борються з лісовими пожежами поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Відповідну публікацію МАГАТЕ зробило в своєму твіттері.

"У Києві та на двох АЕС виявлено невелике підвищення концентрації цезію у повітрі, але воно не викликає серйозного занепокоєння з точки зору радіаційного фону", - сказано в повідомленні агентства.

У МАГАТЕ також додали, що співпрацюють із українськими представниками для отримання подальшої інформації щодо стану справ у зоні відчуження.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо про кілька (4-5) пожеж у лісах навколо ЧАЕС. Ті загоряння вдалося швидко локалізувати й погасити, перевищення радіаційного фону не було зафіксовано.

Чорнобильська АЕС та зона відчудження перебувають під контролем російських військових із перших днів вторгнення. Минулого тижня через пошкодження ліній електропередач було відсутнє енергопостачання до сховищ відпрацьованого палива, однак окупанти все ж дозволили українським ремонтним бригадам відновити ЛЕП.

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