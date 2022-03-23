В ЗСУ закликали українців допомагати виявляти і нейтралізовувати підозрілих осіб, які працюють на країну-агресора.

80 окрема десантно-штурмова бригада десантно-штурмових військ України в одній із областей ліквідувала ДРГ окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак, вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками", - повідомили українські військові.

Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

В ЗСУ вкотре закликали українців допомагати виявляти і нейтралізовувати підозрілих осіб, які працюють на Росію.

"Лише спільними зусиллями – ми знищимо противника та очистимо від окупантів Україну!", - наголосили в Збройних силах.

Нагадаємо, 2 березня в київському метро затримали інформатора Росії, який назвався монахом столичного храму. Того ж дня на Дніпропетровщині виявили вісьмох осіб, яких підозрюють у співпраці з РФ.