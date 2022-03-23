РФ збирається обстріляти свої території і звинуватити у цьому ЗСУ, – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації попередив про ймовірність чергових провокацій з боку РФ. Їхньою метою є дискредитація Збройних сил України.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників", – написав Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"Не вірте брехні окупантів, довіряйте лише офіційній інформації", – закликав посадовець.

Він наголосив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять російські війська.