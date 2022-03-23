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Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ

Полковник Олексій Шаров – п’ята втрата Росією командира такого рівня.

Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Фото: twitter.com/Shtirlitz53

22 березня в Маріуполі загинув командир 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, що дислокується в Севастополі, Олексій Шаров. 

Загибель полковника Олексія Шарова підтвердив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, це в армії ворога вже п'ята втрата командира такого рівня.

Уранці 23 березня про знищення командира бригади російської морської піхоти також повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. 

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан написав, що "Командир 810-ї гвардійської окремої ордена Жукова бригади морської піхоти гвардії полковник Олексій Шаров (у Маріуполі). Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернеться додому.

Російська влада Севастополя наразі офіційно не повідомила про загибель Шарова, пише "Крим.Реалії". Раніше окупаційна влада Севастополя визнала, що на материковій частині України загинули не менше 11 російських військових, які жили в місті.

23 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія вже втратила близько 15 600 осіб зі складу своїх військ.

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