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У Мукачівській міській раді затримали 19 осіб, які поводилися агресивно

Затриманим світить до 5 років позбавлення волі.

У Мукачівській міській раді затримали 19 осіб, які поводилися агресивно
Фото: facebook/mukachevo.police/

Поліція Мукачева затримала в Мукачівській міській раді групу з 19 осіб, які поводилися агресивно та розпалювали конфлікт. Про це повідомляє пресслужба місцевого управління поліції.

"Сьогодні, 23 березня, зранку до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію в Мукачівській міській раді. За викликом одразу ж виїхали співробітники поліції. На місці події вони застали групу агресивно налаштованих осіб, які вчиняли конфлікт, у тому числі із застосуванням фізичної сили. Зловмисники не реагували на вимоги поліцейських негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на працівників поліції", - зазначається в повідомленні поліції.

Затриманих доставили до районного управління поліції. Вирішується питання поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Кожен, хто у період воєнного стану наважиться на порушення порядку, буде покараний за всією суворістю Закону", - нагадали в поліції.

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