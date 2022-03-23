У Мукачівській міській раді затримали 19 осіб, які поводилися агресивно

Поліція Мукачева затримала в Мукачівській міській раді групу з 19 осіб, які поводилися агресивно та розпалювали конфлікт. Про це повідомляє пресслужба місцевого управління поліції.

"Сьогодні, 23 березня, зранку до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію в Мукачівській міській раді. За викликом одразу ж виїхали співробітники поліції. На місці події вони застали групу агресивно налаштованих осіб, які вчиняли конфлікт, у тому числі із застосуванням фізичної сили. Зловмисники не реагували на вимоги поліцейських негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на працівників поліції", - зазначається в повідомленні поліції.

Затриманих доставили до районного управління поліції. Вирішується питання поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Кожен, хто у період воєнного стану наважиться на порушення порядку, буде покараний за всією суворістю Закону", - нагадали в поліції.