Ракети, які скидають на Рівненщину, летять з території Білорусі, – голова ОВА

Віталій Коваль сподівається, що здоровий глузд переможе і вторгнення з боку Білорусі не буде.

Ракети, які скидають на Рівненщину, летять з території Білорусі. Телевежу обстріляли теж з території "братського" народу.

Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає радіо "Трек".

"Це в першу чергу ракети, випущені як із землі, так і ракети з літаків. Вони влучили в об'єкти військової інфраструктури. Минулого тижня їхньою ціллю був об'єкт цивільної інфраструктури – телевежа... Ракети та літаки, які скидають їх, летять із території Білорусі", – повідомив Коваль.

За словами очільника ОВА, народи, які раніше ходили разом по ягоди та гриби до одного лісу, тепер роз'єднані війною. Білорусь є плацдармом не тільки літаків, а й іншої ворожої техніки.

На запитання про ймовірне вторгнення білоруських військ до України через Рівненщину та Волинь Віталій Коваль відповів, що війна триває вже 28 днів і весь цей час область готується до такого розвитку подій.

"Рівненська та Волинська області мають непрохідні ліси та болота. Тепер це вже укріплена зона з дуже давньою партизанською традицією. Ми все ж сподіваємося, що здоровий глузд переможе в сусідній країні", – зазначив він.

Віталій Коваль підтвердив, що зі щоденних звітів видно рух техніки на кордоні в Білорусі. Однак зазначив, що про всі пересування українські військові знають.