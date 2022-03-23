На YouTube-каналі "Український свідок" опублікували відео із засновником проєкту Віталієм Дейнегою про те, як харчується Київ у сучасних реаліях.

Війна внесла свої корективи не тільки в систему харчування киян, а й у діяльність столичних закладів харчування. Ті заклади, які раніше готували для сотень відвідувачів, зараз готують для тисяч бійців, дітей і людей, які цього потребують. Залишаються і ті заклади, які працюють у штатному режимі. Це дає своєрідне відчуття “звичного життя”, коли люди можуть зайти за кавою та пожартувати з баристою або піти до ресторану, замовити свою улюблену страву і трохи “перемикнутися”.

Волонтери на польових кухнях утворили своєрідний фронт, який забезпечує харчуванням бійців, дітей, людей, які сидять у сховищах і тих, хто цього потребує. Працівники сфери харчування добре організували свою роботу: хтось забезпечив приміщення, хтось привіз продукти, а хтось просто прийшов волонтером для того, щоб готувати. Усі вони працюють для єдиної мети – перемоги.

"Якщо людина не воює за свій дім і свій хліб, далі сенсу жити взагалі немає", – розповідає Онур, власник мережі закладів харчування у столиці. Він, як і багато його колег, не боїться зміщення бойових дій, готовий з харчового фронту перейти на бойовий і стати на збройний захист нашої країни.

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Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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