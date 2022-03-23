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"Цікава тиша": Подоляк підмітив зникнення з публічного простору міністра оборони Росії

Десь зникли начальник штабу Герасимов та очільники ворожих спецслужб. 

"Цікава тиша": Подоляк підмітив зникнення з публічного простору міністра оборони Росії
Фото: EPA/UPG

Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ і на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Сергія Шойгу та начальника штабу Герасимова. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента, учасник переговорної делегації з РФ Михайло Подоляк.

"Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортніковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть з публічного протокольного простору", – зауважив він.

Лишився тільки міністр закордонних справ Сергій Лавров, який намагається довести, що якщо РФ не вбиватиме мирних українців, то Європа "може задумати погане". Також продовжує виступи путінський речник Дмитро Пєсков, який запевняє, що "спецоперація" йде за планом. 

"Цікава тиша", – додав Подоляк. 

Шойгу з публічного простору зник 11 березня. 

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