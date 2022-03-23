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Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів

Росіяни продовжують обстріли міста. 

Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Фото: Національна поліція України

Поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

Про це повідомили в Національній поліції України

"Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій", – зазначили правоохоронці.

Вони розпочинають зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені. 

"Також спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста. Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста", – зазначили в поліції. 

Начальник Київської ОВА генерал-лейтенант Олександр Павлюк вчора повідомив, що Київ залишається великою проблемою для ворога – і війська РФ зроблять усе, щоб зайти до столиці. За його словами, поки що Буча і Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.

"Там поки що жодних ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ", – сказав він.

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