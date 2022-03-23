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Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT

Експерти зазначають, що це може бути ознакою "невдачі Росії на півдні України".

Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Присутність російських вертольотів у Чорнобаївці
Фото: Planet Labs/The Times

Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з аеропорту у Чорнобаївці. Про це повідомляє The New York Times. Це також видно на супутникових знімках, що опублікувало видання. 

"Росія вивела більшість своїх вертольотів зі стратегічного аеропорту в Херсоні на півдні України. За словами експертів, це може бути свідченням російських військових невдач на півдні країни", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили штаб одного з підрозділів армії Росії на півдні і захопили штабні мапи рашистів. На мапі видно, що на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ої десантно-штурмової дивізії, 127-ої окремої бригади розвідки та 20-ої мотострілецької дивізії. А найголовніше - командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

Українські захисники 8 разів атакували ворожу техніку в Чорнбаївці. 

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