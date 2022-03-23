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Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА

Загін російських піхотинців збирався висадитись на одеському узбережжі, але був ліквідований під Миколаєвом і Маріуполем. 

Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук
Фото: od-news.com

Українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.

Про це в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Командира бригади морської піхоти російської наші знищили. Так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок, хто намагається убивати наших дітей. Їм немає пробачення", – зазначив Братчук.

Учора в Одеській ОВА повідомили, що українське військо ліквідувало морських піхотинців Росії, які намагалися десантуватися біля Одеси.

"Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом, гниє під Маріуполем. І така доля кожного окупанта. А залишок так званих морських піхотинців, що ще бовтаються, мов лайно, у Чорному морі, – також на корм бичкам. Щось став переживати за бичків – щоб не отруїлися”, – заявив Братчук. 

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