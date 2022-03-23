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Greenpeace закликає запровадити заборону на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії

Розраховують, що Німеччина, особисто Шольц, більше не чинитиме опір цьому кроку. 

Greenpeace закликає запровадити заборону на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії
Фото: EPA/UPG

Екологічна організація Greenpeace закликає запровадити заборону на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

"На саміті ЄС цього четверга має бути терміново ухвалено рішення про швидке енергетичне ембарго проти Росії", - заявив керівник німецького відділення Greenpeace Мартін Кайзер. 

Водночас він зауважив, що Greenpeace "розраховує, що уряд ФРН і особисто канцлер Олаф Шольц більше не чинитимуть опір такому кроку". 

Глава уряду Німеччини наразі відкидає можливість відмови від імпорту енергоносіїв з РФ. За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газових постачаннях Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля - близько 50, у постачанні нафти - близько 35 відсотків.

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