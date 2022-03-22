Роботодавці отримають компенсацію в розмірі 6,5 тисяч грн за кожного працевлаштованого переселенця, – уряд

Урядова програма підтримки передбачає, що підприємство має укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою.

Уряд України запроваджує програму компенсації роботодавцям їхніх витрат на зарплату, коли йдеться про працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Роботодавці отримають виплату в розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.

Про це в мережі Facebook повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«З метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії. Це забезпечує не тільки збереження робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже наявних бізнесах», – зазначила вона.

Урядова програма підтримки передбачає, що підприємство має укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Дані такої особи мають бути зареєстровані на порталі Дія або в заяві, наданій до Державної служби зайнятості.

За словами Свириденко, такий порядок діятиме під час воєнного стану та упродовж 30 днів після його завершення.

«Розраховуємо, що ці заходи допоможуть, з одного боку, зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого – підвищити економічну активність бізнесу України», – резюмує віцепрем’єрка.