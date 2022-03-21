На Одещині аграрії розпочали сівбу

Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярого ячменю.

Про це повідомив Сергій Килинич, головний агроном ДПДГ ім. Суворова, передає SuperAgronom.com.

Зазначається, що ґрунт на полях господарства прогрівся достатньо, у поле можна було вийти і трохи раніше, але через ситуацію в країні певні організаційні моменти завадили це зробити. Та наразі польові роботи йдуть повним ходом.

«Зараз у державі нашій проблема у всіх одна — війна. Але завдяки тому, що на Одещині не ведуться бойові дії, ми, попри загальні проблеми, виходимо в поле, працюємо, сіємо, вносимо добрива», — розповідає аграрій.

За його словами, озимі підживлюють уже вдруге. Спершу внесли розкидачами аміачну селітру, а зараз обприскувачами вносять КАС. На ці роботи господарство встигло запастись дизельним пальним. Надалі доведеться думати над вирішенням цього питання. Нагадаємо, погодні умови дають українським аграріям люфт для підготовки до посівної кампанії.

Нагадаємо, агроаналітики прогнозують, що понад 700 млн людей у світі постраждають через війну РФ проти України.

Хоча Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.