Кілька вибухів пролунало в районі одного з торгових центрів Подільського району.

Російські війська вчергове нанесли ракетний удар по Києву, повідомляє НВ. За попередньою інформацією, ППО збила ракету на північному заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу.

Водночас, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, вибухи пролунали у Подільському районі Києва в районі одного з торгових центрів. Наразі рятувальники працюють на місці.

Оновлення, 21 березня, 00:05. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, повідомив мер міста.

Раніше внаслідок влучення уламків снаряда виникла пожежа у житловому багатоповерховому будинку української столиці.