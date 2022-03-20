У Києві внаслідок влучення уламків снаряда виникла пожежа у житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряда сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

О 14:24 загоряння було локалізовано та о 14:41 ліквідовано.

Від ДСНС задіяли сім одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу. Також проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі евакуйовано шістьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що поки що загиблих немає. П'ятеро людей постраждали, двох із них відправили до лікарні.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. На цей момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - сказав Кличко.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, в суботу, 19 березня, окупанти вперше за багато днів не обстрілювали столицю.