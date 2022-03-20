У різних районах Риги запущено мультимедійний проєкт про трагічні реалії війни, яку розв’язала Росія проти України.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

"За результатами співпраці Посольства України в Латвії з Українським торговим домом (Латвія), головою правління якого є Олександр Петров, а також за підтримки Міжнародного штабу допомоги українцям і Торгово-промислової палати України в Ризі було запущено фотопроєкт «Очима війни». В різних районах Риги встановили мультимедійні білборди, банери з фотоматеріалами, що демонструють реалії кривавої російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Латвія стала третьою країною, яка ухвалила рішення із закликом закрити небо над Україною від російського агресора та надати гуманітарні коридори.