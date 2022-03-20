Окупанти вбили 56 українців у будинку для людей похилого віку у Кремінній

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній, що на Луганщині.

Про це повідомив у Facebook глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживав свій вік у будинку - 56 людей, загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове, до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.

За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

Нагадаємо, що 24 будинки зруйнували росіяни в Рубіжному та Сєвєродонецьку за добу 19 березня. У Рубіжному, зокрема, загинули двоє дітей.

Також російські окупаційні війська із систем залпового вогню "Град" обстріляли мирне населення міста Кремінна.