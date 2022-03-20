Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх

Військово-політичне керівництво Росії готується задіяти у війні проти України неповнолітніх. Відповідний указ оприлюднили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Указ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України" підписав міністр оборони РФ Шойгу.

"У наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидка", – зазначили розвідники.

Юнармія – це дитячо-юнацька мілітарна організація при Міноборони РФ, що вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. До неї приймають з 8 років.

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах Гітлер’югенду залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат", – нагадали розвідники.

Юнармію створили у 2016 році. Центри цієї організації Росія повідкривала і на окупованих територіях України.

Росія вже використовує строковиків 18-19 років у війні проти України. Їх також агітують переходити на контракт із російською армією.