Зеленський підписав указ, який зобов'язує телеканали показувати спільний інформаційний марафон

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави» і «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», ухвалені 18 березня 2022 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з першим рішенням, компанія «Зеонбуд» — оператор цифрового ефірного телебачення Т2 — працюватиме в особливому режимі «у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення».

Адміністрація Державної служби спецзв’язку, концерн РРТ та «Зеонбуд» мають забезпечити: «стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення;цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування; резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку».

У другому рішенні йдеться, що «в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм, на єдиній інформаційній платформі — цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом"».

«Вжити заходів» щодо виконання цього рішення рекомендують Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, що спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне. Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема 5 канал та Прямий, не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон.

Нагадаємо, що 14 березня російські окупанти атакували Рівненщину. Унаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу.