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Маріупольська міська рада назвала вулиці, з яких ворог примусово вивозить людей до РФ

У них відбирають українські паспорти. 

Маріупольська міська рада назвала вулиці, з яких ворог примусово вивозить людей до РФ
Фото: АЗОВ

У Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії.

Цю інформацію станом на 8 ранку повідомили в Telegram Маріупольської міської ради. 

"У людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі", – йдеться в повідомленні.

Учора міськрада Маріуполя повідомила, що окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища в будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). Маріупольська міськрада зазначає, що спершу окупанти забирали людей до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців переправляли до віддалених російських міст. Доля інших людей лишається невідомою.

За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей. 

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