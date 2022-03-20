Маріупольці, які втекли в передмістя, помирають від голоду, – глава Донецької ОВА

Щоб врятувати людей потрібен зелений коридор від російських окупантів

Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до Мангуша та Мелекіне, помирають від голоду.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності! – зазначив він. – Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій».

За словами Кириленка, для того, щоб врятувати громадян потрібен зелений коридор від російських окупантів.

«Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!» – підсумував він.

Нагадаємо, у суботу Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти примусово вивезли кілька тисяч маріупольців до Росії.

18 березня президент Франції Еммануель Макрон закликав Путіна припинити блокаду Маріуполя.

Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що місто наразі зруйноване на 80-90%. Кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами.

Нагадаємо, 9 березня Росія обстріляла в Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню. Наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб.