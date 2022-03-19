Андрій Палій також входив до бази Миротворця.

Українські військові ліквідували командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Андрія Палія. Про це повідомляє військовий блогер та аналітик Анатолій "Штірліц" Штефан.

Про це також повідомив російський бізнесмен Костянтин Царенко.

Андрій Палій входить до бази "Миротворець". За інформацією в профайлі Палія, він народився в Києві, був заступником начальника Чорноморського вищого училища (захоплена росіянами Академія ВМС у Севастополі) з роботи з особистим складом.

Крім того, у 2008 році Палій брав участь у російсько-грузинській війні.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попросив миколаївців "збирати в мішечки" трупи російських військових.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список російських генералів та полковників, які загинули у війні проти України.