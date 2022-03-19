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Україні вдалося евакуювати більш ніж шість тисяч людей із зон бойових дій

Більшість з них - маріупольці.

Україні вдалося евакуювати більш ніж шість тисяч людей із зон бойових дій
Фото: скрін

Україні вдалося евакуювати 6 623 людини гуманітарними коридорами. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Як повідомив він, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4128 людей, з них 1172 дитини. Ще 500 маріупольців перевезли до Бердянська з Мангуша. 

Також з Луганської області було евакуйовано 675 людей. Крім того, на територію Луганщини змогла заїхати гуманітарна допомога.

Ще 1820 людей було евакуйовано з Київщини.

Нагадаємо, що понад 1,5 мільйона дітей покинули Україну з 24 лютого. Загалом війна Росії проти України змусила понад 3,3 мільйона українців виїхати за кордон у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

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