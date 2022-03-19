Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС

Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України. Або, можливо, вони підуть на обмін.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону.

"Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд", – цитує Єніна пресцентр МВС.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.

Також Євгеній Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених. Це передбачено Женевською конвенцією. Медична допомога полоненим надається майже на тому самому рівні, що й нашим військовим.

14 березня Венедіктова анонсувала обмін полоненими, який може відбутися найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

За офіційними даними, станом на 19 березня в Україні перебувають 562 російських полонених.