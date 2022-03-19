​Військовополонені мають знаходитися у спеціальних таборах, – Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.
Про це вона заявила в інтерв'ю ВВС.
«Що стосується військовополонених, за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку, – зазначила вона. – Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами».
Відповідаючи на запитання чи уже є спеціальні місця для утримання полонених, генпрокурорка заявила: «Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання».
За словами Ірини Веннедіктової, медична допомога полоненим надається майже на тому самому рівні, як надається нашим військовим.
«Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором», – додала вона.
Нагадаємо, 14 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими, який може відбутися найближчим часом.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.