Також отримають відшкодування виплат за комунальні послуги ті, хто прихиститв біженців.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити комплексну програму підтримки громадян, які втратили свої домівки через військове вторгнення Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий. Це - державна підтримка для усіх переміщених осіб, дорослих та дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна наша людина, кожна родина мали основу для життя", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців і організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни.

"Третій компонент не менш важливий - це підтримка тих, хто розмістив у себе людей з територіх бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум, вони отримають відшкодування виплат за комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців", - додав президент.

Найближчим часом усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян роз'яснить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість постраждалих від війни в Україні становить 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами.