"Два євро за літр бензину. Їдьте на українцях, це безкоштовно!" — написано на зображенні.

Сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив карикатуру Україні. "Два євро за літр бензину. Їдьте на українцях, це безкоштовно!" — написано на зображенні.

Раніше, 1 березня, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Володимира Путіна. Його зобразили у вигляді мавпи з ядерною зброєю.

Charlie Hebdo — французька щотижневий сатиричний журнал, що публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти. Журнал сповідує ліві політичні погляди, висміює політиків, ультраправих та релігійні групи.

Charlie Hebdo кілька разів публікувала карикатури на іслам і особисто пророка Мухаммеда. Це стало причиною теракту 7 січня 2015 року, коли до офісу видання вдерлися озброєні чоловіки й розстріляли художників редакції. Напад спричинив як мінімум 12 смертей (серед загиблих два поліцейських). Після цієї події вислів та гештег, який стали поширювати в соцмережах, "Je suis Charlie" ("Я — Шарлі" або "Шарлі — це я"), став лозунгом акцій на підтримку загиблих під час терористичного акту.

Газета неодноразово висміювала політику та дії президента РФ Володимира Путіна під час окупації Криму Російською Федерацією та російсько-української війни.