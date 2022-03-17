"Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти і не нацисти. Ті, хто в Кремлі, почали її..."

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер записав відеозвернення до жителів Росії, в якому розповів правду про війну в Україні.

Відео під назвою A message to the Russian people ("Послання російському народу") з'явилося вдень 17 березня у соцмережах американського актора.

"Я люблю російський народ. Ось чому я маю сказати вам правду. Будь ласка, подивіться та поширюйте", – написав Шварценеґґер.

Як зазначив колишній губернатор Каліфорнії, він знає: російський уряд каже, що це війна для денацифікації України.

"Денацифікація України? Це не правда. Україна – країна з президентом єврейського походження... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів убили нацисти", – зазначив актор.

"Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти і не нацисти. Ті, хто в Кремлі, почали її... Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликала до негайного виведення російських військ. З усього світу лише чотири країни проголосували разом із Росією. Це факт. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні", – сказав він. За словами Шварценеґґера, російська влада не каже росіянам про наслідки цієї війни для Росії.