Студія Paramount згортає роботу в Росії. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення з посиланням на Variety.

Президент і генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш оголосив про призупинення операцій в Росії через її вторгнення в Україну й оголосив про пожертву в розмірі мільйона доларів на підтримку гуманітарної допомоги.

Водночас студія продовжує виплачувати зарплати своїм російським співробітникам.

У внутрішній записці для співробітників, яку побачив Variety, Боб Бакіш написав: «Як і багато хто з вас, я уважно стежу за віроломним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, та її значні наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та в самій Росії є жахливими.

Від початку цієї кризи наші команди по всьому світу цілодобово працювали, щоб визначити найкращі, а головне – найбезпечніші – способи, якими ми як бізнес можемо показати нашу підтримку всім, хто постраждав. Я хочу чітко сказати, що безпека співробітників і всіх, хто працює з нами, є і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо пропонувати спеціалізовані послуги підтримки сотням співробітників, позаштатних і постійних працівників в Україні, Росії та Польщі, які постраждали від цієї кризи».

Він також сказав, що студія «вживає заходів для зупинення діяльності в Росії, зокрема зупинення постачання контенту Paramount Global. Уже зупинено прокат фільмів у Росії, таких як «Загублене місто», «Їжак Сонік 2». Боб Бакіш заявив, що видавець Simon & Schuster зупинив продажі для облікових записів у Росії, а також ліцензування прав на переклад російським видавцям. Також Paramount Consumer Products зупинить тимчасово всі нові ліцензійні угоди в Росії.

«Інші види діяльності, включаючи ліцензування, потребують більше часу для зупинення через наявні контрактні, технічні та партнерські складнощі», – зауважив президент і генеральний директор Paramount.