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Берлінале не співпрацюватиме з російськими відомствами та "особами, які підтримують Кремль"

В той же час, організатори кінофестивалю виступають проти загального бойкоту культурних творів на підставі їхнього походження.

Берлінале не співпрацюватиме з російськими відомствами та "особами, які підтримують Кремль"

Берлінський кінофестиваль заявив про усунення російських відомств, делегацій та "осіб, які підтримують Кремль", від участі у зв'язку з повномасштабною війною, яку Росія веде проти України. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресреліз розміщений на офіційному сайті Берлінале.

Як сказано в заяві, Берлінале рішуче засуджує агресивну війну Росії, що порушує міжнародне право, і висловлює солідарність із народом України та всіма, хто веде кампанію проти цієї війни. 

В той же час, організатори кінофестивалю виступають проти загального бойкоту культурних творів на підставі їхнього походження. "Тільки у відкритих, творчих просторах для роздумів (кіно) культура може розвиватися", – пишуть у зверненні. У Берлінале вважають, що ізолювати або виключати кінематографістів на підставі їх національності – неправильно, тому що часто їхня робота містить критику політичних режимів. 

Отже, фестиваль обмежився рішенням не допускати до участі офіційні російські установи або делегації, а також акторів, що підтримують режим, поки російський уряд веде жорстоку війну проти України.

Нагадаємо, американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну. 

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