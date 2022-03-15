Тейт відмовиться від грошей російських олігархів

З благодійних фондів і спонсорських програм виключили Віктора Вексельберга та Петра Авена.

Група музеїв Тейт розірвала зв’язки з російськими олігархами Віктором Вексельбергом (енергетичний магнат, президент фонду «Сколково», голова ради директорів групи «Ренова») і Петром Авеном (голова ради директорів «Альфа-банку»), які фінансували мережу. Про це повідомляє Artnews.

Цей крок був здійснений після численних закликів до Тейт припинити брати гроші в членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Віктор Вексельберг був почесним членом благодійного фонду Тейт. Кошти цього фонду витрачаються на придбання нових робіт у колекцію музею, організацію виставок і освітніх програм та інші великі проєкти. Петро Авен був членом спонсорських програм, зокрема, Міжнародної ради Тейт та Кола європейської колекції Тейт. Обидві програми спеціалізуються на закупівлі нових творів до колекції музею.

Керівництво Тейт також заявило, що в майбутньому не вестиме справ з донорами, пов'язаними з російським урядом.

Нагадаємо, раніше російські музеї виключили з Групи Бізо — міжнародної організації, яка займається виставками та налагодженням зв'язків між представниками найбільших інституцій.