УКФ спрямує 583 млн грн на потреби Збройних сил України

Грантовий сезон у 2022 році призупинено до остаточної перемоги над російськими окупаційними військами.

Український культурний фонд спрямує свій грантовий бюджет - 583 млн грн - на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба УКФ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року №245, кошти в розмірі 583 281 млн грн, що були передбачені на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, будуть спрямовані на забезпечення потреб Збройних сил України для протидії агресії з боку РФ.

Як результат, грантовий сезон у 2022 році призупинено до остаточної перемоги над російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, станом на 11 березня року на спецрахунок для підтримки Збройних сил України надійшло понад 11,3 млрд гривень.