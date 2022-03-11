Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали для України більш ніж $20 млн

Сама Куніс і її чоловік пожертвували $3 млн.

Американська актриса українського походження Міла Куніс спільно зі своїм чоловіком актором Ештоном Катчером зібрали понад 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на "Голос Америки".

«Збір коштів пара проводить на платформі GoFundMe, мета кампанії – 30 мільйонів доларів. Сама Куніс та її чоловік пожертвували від себе $3 млн», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Міла Куніс народилася в українському місті Чернівці 1983 року. 1991 року вона з батьками переїхала до США.