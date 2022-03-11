Усі вони воювали в Україні з 24 лютого.

В агентстві "Інтерфакс-Україна" відбувається пресконференція військовополонених льотчиків російської армії.

Її учасниками є:

Кріштоп Максим Сергійович – підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку ВЧ 45117 ЗС РФ;

Козлов Олексій Ігорович – штурман авіаційної ескадрильї, капітан;

Головенський Олексій Сергійович – командир авіаційної ескадрильї, майор.

Підполковник Кріштоп брав участь у бойових діях в Україні з 24 лютого по 6 березня 2022 року. За цей час керований ним винищувач-бомбардувальник Су-34 скинув 20 авіабомб ФАБ-500 (вага кожної – 500 кг).

24 лютого та 3 березня Максим Кріштоп разом із бортовим штурманом, порушивши український повітряний авіапростір, скинули загалом 12 авіабомб (по 6 кожного дня), завдавши авіаційно-бомбового удару по місту Ізюм Харківської області – по об’єктах, що не є законними військовими цілями, а саме по цивільних спорудах і цивільних громадянах, у районі перебування яких немає підрозділів ЗСУ чи інших військових формувань.

6 березня Кріштоп разом із бортовим штурманом скинули загалом 8 бомб, завдавши авіаційно-бомбового удару по Харкову.

Того самого дня літак Кріштопа був збитий ЗСУ, з екіпажу вижив лише він, після чого був затриманий.

Капітан Олексій Козлов – штурман 1-ї авіаційної ескадрильї (на літаках Су-30СМ) військової частини № 59882 ВМС Російської Федерації. У минулому виконував бойові завдання в Сирії.

З 24 лютого Козлов здійснив 5 бойових вильотів у райони узбережжя Чорного та Азовського морів з метою радіолокаційної розвідки, радіотехнічної розвідки, покриття зони чергування тощо.

5 березня Козлов виконував бойове завдання штурмана на винищувачі Су-30СМ під Миколаєвом, був збитий системою протиповітряної оборони Збройних сил України, внаслідок чого катапультувався, а згодом був затриманий.

32-річний майор Олег Головенський, уродженець Хабаровського краю Російської Федерації, є мешканцем м. Саки в окупованому РФ Криму. Командир 1-ї авіаційної ланки 1-ї авіаційної ескадрильї (на літаках Су-30СМ), льотчик в/ч 59882 Військово-морського флоту Російської Федерації. З 2012 року проходить службу в АР Крим на посаді льотчика на різних моделях літака Су.

Із 03:00 24 лютого по теперішній час за тривогою "повна готовність" було піднято весь особовий склад в/ч 59882 і здійснено бойові вильоти в різні точки уздовж берегової лінії території України. Метою вильотів було виявлення систем ППО ЗСУ.

Літак Головенського мав на борту повний боєкомплект озброєння (ракети «повітря-повітря», авіаційні бомби ФАБ різного класу).

Починаючи з 24 лютого, Головенський здійснив 7 бойових вильотів у зони уздовж берегової лінії Чорного та Азовського морів з метою радіолокаційної розвідки, радіотехнічної розвідки, прикриття зон чергування тощо.

Близько 16:00 5 березня майор Головенський виконував бойове завдання як льотчик на винищувачі Су-30СМ поблизу м. Миколаєва з боку Очакова. Однак був збитий системою ППО ЗСУ, катапультувався, приземлився в районі с. Кам’янка Очаківського району, де був затриманий.