​У результаті ракетного удару по Луцьку загинуло четверо людей, ще шістьох поранено

Ракети, якими обстріляли луцький аеродром, скоріш за все, прилетіли з Чорного моря.

Унаслідок ракетного удару по військовому аеродрому в Луцьку загинули четверо людей. Шістьох поранено.

Про це міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив у прямому ефірі телемарафону UAРазом.

"Орієнтовно о 5:45 пролунало близько трьох вибухів. Ракети влучили в аеродром. Служба ДСНС усуває наслідки цієї катастрофи. На місці працюють екологи. Станом на цю хвилину підтвердили інформацію про чотирьох загиблих і шістьох поранених. Ступінь поранення уточнюється", – зазначив він.

Ігор Поліщук наголосив, що раніше в Луцьку СБУ затримала зрадника, який протягом десятиліття інформував ворога про ситуацію на військовому аеродромі та пересування літаків.

"На превеликий жаль, у Луцьку був зрадник. Його затримали працівники СБУ. Це так званий авіалюбитель Ілля Сметанін, який співпрацював із ФСБ РФ і зливав їм інформацію щодо військового аеродрому та пересування літаків", – зауважив міський голова.

За словами Поліщука, на території військового аеродрому працюють екологи, бо ракета влучила у склад пально-мастильних матеріалів.

Наразі фахівці визначають збитки та вивчають ситуацію.

"На превеликий жаль, сьогодні не спрацювала система оповіщення, яку вмикають військові. Не спрацювала вона і в Івано-Франківську, де також обстріляли військовий аеродром. О 4:37 ранку спрацювала повітряна тривога і о 4:55 надійшов сигнал про відбій. О 5:45 відбулися обстріли, і лише о 5:49 пролунав сигнал тривоги, уже після того, як пролунали вибухи", – розповів мер Луцька.

Тому сьогодні військові встановлюють, чи ці ракети летіли на наднизькій висоті, що їх не змогла ідентифікувати система, чи відбулись якісь інші події, які не дали можливості військовим вчасно подати сигнал про тривогу.

Керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що чотири крилаті ракети, які сьогодні влучили у військовий аеропорту Луцьку, ймовірно, прилетіли з Чорного моря.