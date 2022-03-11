​Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу, – Олексій Резніков

Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своєму зверненні. «Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на всіх напрямках, – зазначив він. – Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан «другої армії» планети».

«Колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу в Харкові, схоже, під Харковом свій «славетний» шлях і закінчить. Як і Кантемирівська, – сказав Олексій Резніков. – На Чернігівщині наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а Повітряні сили продовжують нищити літаки противника».

За словами міністра оборони, отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних мешканців.

«Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста доказ цього. Щодо всіх військових злочинців буде проведена відповідна робота, жоден не сховається», – пообіцяв Олексій Резніков.

«Дуже складною є ситуація в Маріуполі. Ворог тримає місто в заручниках, улаштувавши справжній акт геноциду, – констатував він. – Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно – росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя».

«На тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру. Упевнений – доведеться згортати. Швидко», – додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня складають більш ніж 12 000 осіб і 353 танки, 1165 одиниць бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 ракетних систем залпового вогню, 31 засіб ППО, 57 літаків, 83 гелікоптери, 558 одиниць авто, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом.