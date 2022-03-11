​В окупованому Сімферополі суд призначив 35 тисяч рублів штрафу за картонну табличку з написом "Ні війні"

Жінку, яка залишила табличку біля пам'ятника Т. Шевченку, суддя звинуватив у тому, що вона такими діями "стріляє в спину" російським військовим.

Центральний районний суд окупованого Росією Сімферополя призначив штраф у розмірі 35 тисяч рублів жительці міста за нібито публічну демонстрацію плаката в кольорах прапора України з написом "Ні війні".

Про це повідомляє "Кримський процес".

Мешканка Сімферополя 9 березня прийшла до пам'ятника Тарасу Шевченку, поклала квіти і разом з ними залишила картонну табличку, на якій написала "Ні війні".

Через годину жінку затримали співробітники поліції та склали на неї адміністративний протокол.

У суді обвинувачена наголосила, що не стояла із цим плакатом, як було зазначено в матеріалах справи про адміністративне правопорушення.

Та це не вплинуло на рішення судді. Він сказав, що такі дії розцінює як "постріл у спину нашим хлопцям".

Суддя визнав жінку винною і призначив штраф у розмірі 35 тисяч рублів.

Обвинувачена буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 5 березня в окупованому росіянами Криму затримали двох кримських татар - Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва. Емірова звинувачують у "державній зраді та звʼязках з українськими агентами". А Сейдалієва - в участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана.

19 березня російський суд присудив 5 кримськотатарським активістам позбавлення волі від 15 до 19 років.