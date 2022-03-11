ЗСУ оприлюднили відео, як російські окупанти обстріляли Харківщину і Сумщину

Збройні сили України опублікували відео обстрілу російським окупантами Харківської та Сумської областей.

Матеріали розмістили на Facebook-сторінці 93 бригади ОМБр "Холодний Яр" Сухопутних військ ЗСУ.

"На першому відео російські окупанти луплять по нас "градом". Реактивну систему ворог розташував поміж житлових будинків у Тростянці на Сумщині", - зазначили українські військові.

На другому видно, як Росія скинула авіабомбу на підприємства в Дергачах Харківської області.

"Палає фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована конюшня Ecure de Paris", - уточнили в ЗСУ.

Нагадаємо, 9 березня Росія завдала чергового авіаудару по Сумській області. З-під завалів урятували 5 людей, зокрема, двох неповнолітніх.

10 березня уночі ворог обстріляв Харків 29 разів, третина міста залишилася без газу через пошкодження газопроводу. 11 березня окупанти влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.