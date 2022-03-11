Навколо захопленого українського судна "Сапфір" у Севастополі створили "зону відчуження"

Навколо судна Морської пошуково-рятувальної служби України "Сапфір" в окупованому Севастополі на суші та в акваторії створили "зону відчуження".
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
"Сапфір" відшвартували на дальній причал Північної сторони Севастополя, поруч із військовим кораблем.
Вхід на причал і підходи морем цілодобово охороняють.
Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни захопили українське судно "Сапфір", що мало забрати тіла українських військових убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була узгоджена з окупантами.
Однак з'ясувалося, що загиблих на острові немає, а Росія використала ситуацію, щоб підступно заманити рятувальне судно і захопити його разом з цивільним екіпажем і священником ПЦУ.
9 березня ГУР Міноборони України повідомило, що "Сапфір" транспортують у порт окупованого Севастополя.