Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
ГоловнаСуспільствоВійна

Навколо захопленого українського судна "Сапфір" у Севастополі створили "зону відчуження"

Судно стоїть на дальньому причалі північної сторони Севастополя, поруч із військовим кораблем.

Навколо захопленого українського судна "Сапфір" у Севастополі створили "зону відчуження"
Фото: Крим. Реалії

Навколо судна Морської пошуково-рятувальної служби України "Сапфір" в окупованому Севастополі на суші та в акваторії створили "зону відчуження".

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"Сапфір" відшвартували на дальній причал Північної сторони Севастополя, поруч із військовим кораблем. 

Вхід на причал і підходи морем цілодобово охороняють. 

Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни захопили українське судно "Сапфір", що мало забрати тіла українських військових убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була узгоджена з окупантами.

Однак з'ясувалося, що загиблих на острові немає, а Росія використала ситуацію, щоб підступно заманити рятувальне судно і захопити його разом з цивільним екіпажем і священником ПЦУ.

9 березня ГУР Міноборони України повідомило, що "Сапфір" транспортують у порт окупованого Севастополя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також