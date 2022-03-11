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29 військовослужбовців РФ затримала поліція з теробороною на Сумщині

Інформацію про окупантів повідомили правоохоронцям жителі Роменщини.

29 військовослужбовців РФ затримала поліція з теробороною на Сумщині
Фото: МВС України

На Сумщині співробітники Нацполіції спільно з представниками територіальної оборони затримали 29 російських військовослужбовців.

Про це повідомили в МВС України.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції", - зазначили у міністерстві.

Затримані розповіли, що йшли по карті на кордон. 

Наразі їх передали до відповідних органів, повідомили в МВС.

Нагадаємо, 9 березня бійці територіальної оборони ЗСУ розбили 18 одиниць техніки російських окупантів у Сумській області.

3 березня українські війська розгромили і взяли в полон під Харковом елітний підрозділ російської армії – це Перша танкова армія. 

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