29 військовослужбовців РФ затримала поліція з теробороною на Сумщині

На Сумщині співробітники Нацполіції спільно з представниками територіальної оборони затримали 29 російських військовослужбовців.

Про це повідомили в МВС України.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції", - зазначили у міністерстві.

Затримані розповіли, що йшли по карті на кордон.

Наразі їх передали до відповідних органів, повідомили в МВС.

Нагадаємо, 9 березня бійці територіальної оборони ЗСУ розбили 18 одиниць техніки російських окупантів у Сумській області.

3 березня українські війська розгромили і взяли в полон під Харковом елітний підрозділ російської армії – це Перша танкова армія.